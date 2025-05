Ремастеры классических игр готовятся оригинальной командой, а затем выйдет продолжение

В интервью Xbox Wire создатель серии Ecco the Dolphin Эд Аннузиата объявил о планах на будущее. По его словам, команда намерена переосмыслить первые две части — Ecco the Dolphin и Ecco: The Tides of Time. После завершения этих работ начнётся разработка третьей, совершенно новой игры, созданной с учётом современных игровых тенденций.

Аннузиата подчеркнул, что ремастеры будут выполнены самой исходной командой разработчиков, что делает проект особенно значимым для фанатов. Это не просто перезапуск старых игр, а попытка возродить серию с уважением к оригинальному замыслу и вниманием к деталям. В какой форме это произойдёт — как полная графическая переделка или более аккуратное обновление, похожее на работы Nightdive Studios, — пока остаётся загадкой.

Сайт eccothedolphin.com уже получил таймер обратного отсчёта, который закончится 25 апреля 2026 года. Что именно будет раскрыто в этот день — премьера ремастеров или первый взгляд на новую игру — пока неизвестно. Однако ранее Sega зарегистрировала торговые марки Ecco, что теперь можно связать с официальным возвращением франшизы.