Решение Bethesda не использовать Unreal Engine 5 для новой части обосновано техническими сложностями.

Эксперты Digital Foundry в одном из выпусков подкаста прокомментировали возможность использования Unreal Engine 5 в разработке The Elder Scrolls VI. По их мнению, переход на этот движок вряд ли поможет решить ключевые проблемы, связанные с использованием Creation Engine, таких как фрагментация игрового мира.

В качестве примера была приведена Oblivion Remastered — проект, который использует Unreal Engine 5 для рендеринга, но при этом всё ещё зависит от устаревшего Gamebryo в других аспектах. В результате структура мира осталась такой же раздробленной, как и в оригинале. Это показывает, что смена движка для отрисовки, сама по себе не гарантирует принципиально нового уровня качества.

Кроме того, переход на Unreal Engine 5 может повлечь за собой дополнительные трудности: задержки в разработке, усложнение процессов и потенциальные проблемы с производительностью. Пример Oblivion Remastered демонстрирует, что даже при отличном визуальном результате, игра работает нестабильно на слабых и средних конфигурациях, требуя мощного оборудования и технологий улучшения кадровой частоты.

В то же время в Bethesda продолжают работать над модернизацией Creation Engine, учитывая потребности будущего проекта. Учитывая текущее состояние движка и планы студии, вероятность его замены на Unreal Engine 5 остаётся крайне низкой.