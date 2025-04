Ubisoft объявила дату релиза DLC Battle for Brooklyn для The Division 2 и раскрыла подробности нового контента

Ubisoft Massive наконец раскрыла подробности о долгожданном дополнении Battle of Brooklyn для The Division 2. DLC выйдет 27 мая на всех платформах по цене 14,99 долларов. Оно также будет включено в Gold и Ultimate Edition игры, которые содержат базовую версию, дополнение Warlords of New York и другие бонусы.

Дополнение возвращает игроков в Бруклин из первой части, но с полностью переработанной картой и новыми возможностями для исследования. Основной сюжет рассчитан на 6-10 часов прохождения и предлагает более сфокусированное повествование без перегруженности побочными заданиями.



Среди нововведений - опасное оружие "Фиолетовое пламя" у фракции Чистильщиков, наносящее коррозийный урон, и возвращение навыка Smart Cover в переработанном виде. Навык теперь имеет два варианта - Precision и Fortified, каждый с уникальными характеристиками для PvE и PvP.



Разработчики обещают, что Battle for Brooklyn предложит как ностальгию по первой части, так и совершенно новый игровой опыт. Поклонники серии могут подготовиться к возвращению в Бруклин уже в конце мая.