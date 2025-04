На странице Zelda: Tears of the Kingdom для Switch 2 сохранилось предупреждение об отсутствии поддержки облачных сохранений.

Недавно пользователи заметили странную деталь на страницах предстоящих игр Switch 2 Edition в европейском Nintendo eShop. В описании The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom указано, что игра не будет поддерживать облачное сохранение прогресса — функцию, доступную по подписке Nintendo Switch Online. Примечательно, что аналогичные предупреждения ранее были и у других игр, но их быстро убрали.

Ситуация выглядит особенно странно, поскольку только страница Tears of the Kingdom сохранила это предупреждение, тогда как у Breath of the Wild, Super Mario Party Jamboree и других игр оно исчезло. Кроме того, японские версии страниц вообще не содержали подобных ограничений. Это может быть как маркетинговой ошибкой, так и осознанным решением Nintendo для конкретной игры.

Если ограничение окажется реальным, игроки не смогут сохранять свой прогресс в облаке — все данные будут храниться только локально на консоли. Пока Nintendo не прокомментировала ситуацию, но учитывая, что предупреждение исчезло с других страниц, вероятно, это техническая ошибка, которую компания постепенно исправляет.