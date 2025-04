Дизайн-директор Дэниел Исла покинул студию Molasses Flood, но подтвердил перспективность мультиплеерного проекта Sirius по вселенной Ведьмака

Недавние организационные изменения в CD Projekt RED привлекли внимание игрового сообщества. Студия Molasses Flood, известная по играм The Flame in the Flood и Drake Hollow, официально прекратила самостоятельное существование, полностью влившись в структуру польского разработчика. Это слияние, запланированное ещё с момента приобретения бостонской студии в 2021 году, окончательно завершилось 1 апреля 2025 года.

Сооснователь Molasses Flood Дэниел Исла, занимавший должность дизайн-директора проекта Sirius, решил не продолжать работу в обновлённой структуре. В своём посте на LinkedIn он объяснил, что это запланированный и позитивный шаг для развития студии, который устранит бюрократические барьеры и улучшит интеграцию команды. При этом Исла особо отметил перспективность проекта Sirius — мультиплеерной игры по вселенной Ведьмака, над которой он работал три года. По его словам, игра обещает стать выдающейся и войти в историю, хотя конкретные детали геймплея пока остаются в тайне.

Реорганизация Molasses Flood стала частью стратегии CD Projekt RED по укреплению позиций в разработке многопользовательских проектов. Несмотря на уход ключевых сотрудников, включая Ислу, студия сохраняет кадровый потенциал для продолжения работы над Sirius. Параллельно польский разработчик ведёт работу над другими проектами: The Witcher "Polaris" находится на стадии препродакшена, а ремейк первой части "Ведьмака" и сиквел "Киберпанка" пока на этапе концепт-разработки.