Компания FromSoftware неожиданно представила The Duskbloods — свой первый эксклюзив для Nintendo Switch 2 с элементами Bloodborne и футуристическими технологиями

В мире игровых анонсов произошло неожиданное событие — студия FromSoftware, известная по сериям Dark Souls и Bloodborne, объявила о разработке эксклюзива для Nintendo Switch 2 под названием The Duskbloods. Это стало сюрпризом даже для самых преданных фанатов, учитывая что компания уже десять лет не выпускала эксклюзивных проектов для одной платформы — последним таким был Bloodborne для PlayStation 4.

Трехминутный трейлер игры вызвал множество вопросов у зрителей. С одной стороны, в The Duskbloods явно прослеживается влияние Bloodborne — готическая атмосфера XIX века, любкрафтовские ужасы и мрачная эстетика напоминают Йарнам. Однако разработчики добавили и неожиданные элементы, такие как реактивные ранцы и пулеметы, что создает уникальный микс викторианской готики и футуристических технологий.



Пока неясно, останется ли The Duskbloods эксклюзивом Nintendo Switch 2 или выйдет на других платформах позже. Многие аналитики предполагают, что речь может идти о временной эксклюзивности. Более подробную информацию о проекте обещают раскрыть 4 апреля на специальном мероприятии.