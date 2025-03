Digital Foundry зафиксировала периодические подтормаживания в популярных играх на PlayStation 5 при работе с технологией переменной частоты обновления

Эксперты Digital Foundry обнаружили любопытную проблему в работе некоторых игр на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. При включенной функции переменной частоты обновления (VRR) и разблокированной частоте кадров в ряде популярных проектов стали наблюдаться регулярные подтормаживания. Согласно тестам, после 20-30 минут игры начинаются микрофризы, повторяющиеся примерно каждые 8 секунд.

В список затронутых игр вошли такие известные проекты, как The Last of Us Part One и Part Two Remastered, Diablo IV, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Resident Evil 4, Ratchet and Clank: Rift Apart, Marvel's Spider-Man Remastered, Metaphor: Refantazio и Kingdom Come Deliverance II. Примечательно, что аналогичные проблемы не были обнаружены при тестировании Kingdom Come Deliverance II на Xbox Series X, что исключает возможность аппаратных неполадок со стороны телевизоров, которые проверялись отдельно.

Любопытно, что некоторые игры на тех же движках не демонстрируют подобного поведения. Например, Dragon's Dogma 2, работающий на RE Engine как и Resident Evil 4, не страдает от подтормаживаний. Эксперты допускают, что проблема может проявляться и в других играх, но только после более продолжительных игровых сессий. Временным решением оказалось переключение на другой вход (например, ПК) и обратно, однако это лишь временная мера.

Пока неясно, является ли это системной проблемой PlayStation 5 или особенностью реализации VRR в конкретных играх. Ожидается, что окончательное решение смогут предложить либо Sony через системное обновление, либо сами разработчики через патчи для своих игр. Сообщество игроков надеется на скорейшее признание проблемы компанией Sony и выпуск исправления. Между тем, такие популярные проекты как God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Immortals of Aveum и Dragon's Dogma 2 продолжают стабильно работать даже с включенным VRR.