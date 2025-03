Бывшие сотрудники Blizzard представили научно-фантастическую игру Wildgate.

На недавней выставке Dreamhaven Showcase была представлена игра Wildgate от студии Moonshot Games, основанной бывшими сотрудниками Blizzard. Игра вызвала огромный интерес благодаря своему уникальному сочетанию научной фантастики и элементов приключенческого жанра, похожего на Sea of Thieves.

Разработчики провели презентацию, в ходе которой рассказали о процессе создания игры. Из тридцати первоначальных идей они выбрали Wildgate, основываясь на ценностях студии, таких как позитивный взгляд на будущее («Force For Good»), совместная работа всей команды («Shared Creative Ownership») и создание атмосферы восхищения и трепета («Awe and Wonder»). Важным аспектом игры являются уникальные истории, которые игроки смогут пережить в процессе прохождения.



Игра рассказывает о галактической цивилизации Accord, состоящей из множества странных существ, работающих вместе для исследования космоса. Игроки столкнутся с древней расой Firstborn, которая считает себя старейшей цивилизацией, но на самом деле не является таковой. Присутствуют и исчезнувшие расы, такие как Builders, Artisans и Primes, оставившие после себя загадочные артефакты.



Игровой процесс включает исследование планет, сбор ресурсов, строительство баз и сражение с врагами. Каждый игрок может создать персонажа с уникальной внешностью и способностями. В игре присутствует элемент социального взаимодействия, позволяющий игрокам общаться друг с другом и формировать сообщества.