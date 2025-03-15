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ddr22
Режим Dual Front в Rainbow Six Siege будет доступен бесплатно, релиз Siege X назначен на 10 июня
Ubisoft представила для Rainbow Six Siege новый режим Dual Front и объявила дату выхода.

На мероприятии Siege X Showcase Ubisoft презентовала новую эволюцию популярной игры Rainbow Six Siege, которая получит значительное обновление под названием Siege X 10 июня. Одним из главных нововведений станет динамичный игровой режим Dual Front, представляющий собой матч с участием двух команд по шесть человек. Участники будут сражаться на совершенно новой карте под названием District, защищая свои сектора и атакуя противника. Каждый игрок сможет выбрать из обновленного списка из 35 Операторов, включая как атакующих, так и защищающих, причем состав будет меняться два раза за сезон.
В режиме Dual Front будет возможность респауна, что создает дополнительные шансы для стратегического эксперимента и адаптации в ходе матчей.Карта District больше по размеру, чем предыдущие карты в Siege. В ней также имеется нейтральный сектор между двумя игровыми направлениями, где команды могут свободно перемещаться, зачищать позиции и устраивать засады. В этом секторе будет появляться временные задания, выполнение которых даст дополнительные бонусы.
Бета-версия режима Dual Front уже запущена и продлится до 19 марта. Доступ к ней возможен на ПК через Ubisoft Connect, а также на PS5 и Xbox Series X|S. Для участия в бета-тестировании не обязательно иметь оригинальную игру Rainbow Six Siege. При выходе Siege X 10 июня новый режим Dual Front будет доступен на тех же платформах в рамках бесплатного доступа.
Кроме того, Ubisoft анонсировала множество улучшений для основного 5v5 режима, которые коснутся как Dual Front, так и самой игры Rainbow Six Siege. Обновления включают визуальные и звуковые улучшения, а также обновленные системы защиты игроков.

#ubisoft
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