Это дает пользователям возможность изменять внешний вид устройства.

Компания Garmin расширила свою программу персонализации Your Watch Your Way, добавив в нее недавно выпущенные смарт-часы Garmin Instinct 3 в США. Программа позволяет персонализировать цвет, металл и ремешки, но варианты корпуса ограничены обычным черным AMOLED-дисплеем 50 мм, как у стандартных моделей. К сожалению, нельзя выбрать персонализацию для модели Instinct 3 Solar.

Однако, покупатели могут выбирать из широкого ассортимента ремешков - 37 вариантов доступно. Варианты включают цветные силиконовые и нейлоновые ремешки, а также кожаный ремешок каштанового цвета. Цены на ремешки варьируются от 499,99 до 649,99 долларов. Оригинальная модель Instinct 3 доступна по цене от 499,99 долларов.

Garmin Instinct 3 - это последняя модель, добавленная в программу Your Watch Your Way. Релиз Instinct 3 состоялся в начале этого года с двумя вариантами - обычным и Solar, а также версией Instinct E. Главная особенность этой модели - стойкость к воде и ударопрочность.