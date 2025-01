Патч также исправляет несколько проблем.

Патч 1.1.4 для игры The Last of Us Part I на ПК был выпущен в прошлую пятницу. Он внес несколько исправлений и добавил поддержку суперразрешения AMD FSR 3.1 и генерации кадров. Помимо этого, патч обновил версию AMD FSR 3.0 до последней, FSR 4.0, которая будет эксклюзивом для новых видеокарт Radeon. Основные улучшения в FSR 3.1 включают улучшение временной стабильности, что позволяет уменьшить мерцание и размытость вокруг движущихся объектов, снизить призрачность и обеспечить лучшее сохранение деталей. Однако, главным нововведением патча является генерация кадров, что, несомненно, повысит частоту кадров в игре.

Кроме того, патч также устраняет несколько проблем, связанных с рендерингом на телевизорах при использовании NVIDIA DLSS или AMD FSR. Исправлены также проблема в уровне "Университет", связанная с взаимодействием с генератором, когда враги все еще оставались, и проблема в уровне "Автобусный парк", при которой фонарик Джоэла включался при осмотре некоторых артефактов, несмотря на прямые солнечные лучи.