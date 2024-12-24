Ожидается, что HBM4 начнет массово производиться к 2026 году.

Компания Micron объявила о разработке нового технологического процесса HBM4 и HBM4E. Ожидается, что массовое производство этих технологий начнется к 2026 году. Micron планирует использовать литейные услуги TSMC для производства логических полупроводников HBM4. HBM4 является важным шагом в развитии рынка HBM, так как обещает повысить производительность и эффективность, что является ключевыми факторами для улучшения вычислительной мощности искусственного интеллекта.

На последней конференции с инвесторами компания сообщила, что работа над HBM4 и HBM4E идет полным ходом. Micron планирует использовать технологию 1β для HBM4, чтобы обеспечить энергоэффективность и повысить производительность на более чем 50% по сравнению с предыдущим поколением HBM3E.

Технология HBM4 ожидается на рынке в 2026 году.