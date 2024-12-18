Продюсер серии игр Tales of, Юсукэ Томизава, на мероприятии Tales of Series 30th Anniversary Project, подтвердил, что ремастеры игр из серии будут выпускаться с достаточной регулярностью. Он также упомянул о создании линии разработки Remastered Project для поддержки этого плана. Это означает, что старые игры серии, помимо Tales of Graces f, будут быстро появляться на современных платформах.
В ближайшие месяцы поклонники серии Tales of могут ожидать несколько интересных событий. В следующем месяце ожидается релиз ремастера игры Tales of Graces f на ПК и консолях. Кроме того, команда Life Bottle Production выпустит патч с английским переводом для игры Tales of Rebirth, которая исходно была выпущена для PlayStation 2 и, вероятно, не будет ремастирована. Это даст возможность игрокам насладиться игрой снова на современных платформах.
Последняя игра серии, Tales of Arise, была выпущена в 2021 году на ПК и консолях. Эта часть серии является очередным шагом вперед, предлагая обновленную графику и улучшенный геймплей. Игра получила хорошие отзывы и была только началом новой эпохи для серии Tales of.
Продюсер серии игр Tales of, Юсукэ Томизава, на мероприятии Tales of Series 30th Anniversary Project, подтвердил, что ремастеры игр из серии будут выпускаться с достаточной регулярностью. Он также упомянул о создании линии разработки Remastered Project для поддержки этого плана. Это означает, что старые игры серии, помимо Tales of Graces f, будут быстро появляться на современных платформах.