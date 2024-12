На мероприятии, посвященном 30-летию серии, он объявил, что Bandai Namco планирует регулярные релизы ремастеров в будущем.

Продюсер серии игр Tales of, Юсукэ Томизава, на мероприятии Tales of Series 30th Anniversary Project, подтвердил, что ремастеры игр из серии будут выпускаться с достаточной регулярностью. Он также упомянул о создании линии разработки Remastered Project для поддержки этого плана. Это означает, что старые игры серии, помимо Tales of Graces f, будут быстро появляться на современных платформах.

В ближайшие месяцы поклонники серии Tales of могут ожидать несколько интересных событий. В следующем месяце ожидается релиз ремастера игры Tales of Graces f на ПК и консолях. Кроме того, команда Life Bottle Production выпустит патч с английским переводом для игры Tales of Rebirth, которая исходно была выпущена для PlayStation 2 и, вероятно, не будет ремастирована. Это даст возможность игрокам насладиться игрой снова на современных платформах.



Последняя игра серии, Tales of Arise, была выпущена в 2021 году на ПК и консолях. Эта часть серии является очередным шагом вперед, предлагая обновленную графику и улучшенный геймплей. Игра получила хорошие отзывы и была только началом новой эпохи для серии Tales of.