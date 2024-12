Японская компания Nintendo приобрела все оставшиеся акции разработчика серии Xenoblade Chronicles - Monolith Soft.

Японская компания Nintendo стала полным владельцем разработчика серии Xenoblade Chronicles, Monolith Soft. Они выкупили оставшиеся акции компании, которыми ранее не владели. Студия Monolith Soft была основана в 1999 году Тецуэй Такахаси, создателем Xenogears, после его ухода из SquareSoft. Сотрудничество с Nintendo началось уже на оригинальной Wii с выпуском Xenoblade Chronicles. В 2007 году Nintendo приобрела 80% акций Monolith, которые были увеличены до 96% в 2011 году. Оставшиеся 4% акций принадлежали основателям компании.

Это приобретение не должно сильно повлиять на разработчика, так как Nintendo уже была его владельцем. Monolith Soft не только работает над своей франшизой Xenoblade Chronicles, но также помогает разрабатывать другие игры Nintendo, включая The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. Они давно являются неотъемлемой частью процесса разработки многих игр Nintendo.

Следующей игрой Monolith Soft будет Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, новая версия ролевой игры с открытым миром.