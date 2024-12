Бета-версия предлагает значительные обновления, новые возможности и обновления функций безопасности.

Samsung наконец-то представила бета-версию своей новой оболочки One UI 7, основанной на операционной системе Android 15, для серии Galaxy S24. Полный релиз ожидается в первом квартале 2025 года. Бета-версия One UI 7 уже доступна для участников бета-программы. One UI 7 является крупным обновлением с обновленным дизайном, включая изменение виджетов. Элементы дизайна полностью переработаны, а также изменены панель уведомлений и расположение быстрых настроек. Кроме улучшений в дизайне, One UI 7 также включает в себя новые возможности и обновления функций безопасности. Хотя конкретные детали не раскрыты, ожидается, что Samsung предложит новые функции, которые улучшат удобство использования и обеспечат большую защиту пользователей.