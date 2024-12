На презентации было отмечено, что игра будет напоминать Resident Evil, Prey и Dead Space.

Разработчики блестящего ремейка Silent Hill 2, компания Bloober Team, в настоящее время работают над своей новой игрой в жанре survival horror под названием Cronos: The New Dawn. На презентации было отмечено, что игра может напоминать такие популярные проекты, как Resident Evil, Prey и Dead Space. Гейм-директор Войцех Пьежко подчеркнул, что боевые действия в игре будут иметь схожие механики с Resident Evil и Dead Space.

Хотя точная информация о механике боевых действий пока не была раскрыта, разработчики обещают внедрить особую механику, которая придаст игре новый уровень напряжения и остроты. В течение многих лет игры в жанре survival horror отличались своей уникальной боевой механикой, и Cronos: The New Dawn, по словам Пьежко, не останется в стороне от этой традиции.

Команда Bloober Team всегда придавала особое значение сюжету в своих играх, и Cronos: The New Dawn не станет исключением. Пьежко подчеркивает, что, несмотря на наличие боевых действий, команда делает большой упор на хорошо проработанный и захватывающий сюжет игры. Подобный подход был успешно применен в их предыдущих проектах, включая Silent Hill 2, и отражает философию разработчиков в создании игр, отличающихся не только качественным игровым процессом, но и глубоким повествованием.