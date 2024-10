В Steam игра достигла пика в 122,5K одновременных пользователей, что совсем неплохо для файтинга.

Компания Bandai Namco сообщила, что игра Dragon Ball: Sparking! ZERO была продана в количестве трех миллионов экземпляров всего за один день, на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series S и X. На платформе Steam игра достигла пика в 122,5 тысяч одновременных пользователей.

В обзоре игры, автор Кай Тацумото отмечает, что в Dragon Ball: Sparking! ZERO у каждого персонажа есть свои уникальные трюки в ближнем бою. Игра наполнена различными взрывами и ки-взрывами, что добавляет динамики на экран. Игрокам приходится контролировать не только показатели здоровья (HP) и энергии (Ki), но и использовать навыки и способности персонажей, чтобы получить преимущество в игре.



Sparking! ZERO предлагает игрокам широкий выбор персонажей из аниме Dragon Ball, каждый из которых обладает уникальным стилем и набором навыков. Игра приобретает популярность среди фанатов серии благодаря своей динамичной и захватывающей геймплейной механике.