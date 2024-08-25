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ddr22
Фил Спенсер рассказал об изменениях в Microsoft и эксклюзивах Xbox
На открытии Gamescom новость о том, что Indiana Jones and The Great Circle станет эксклюзивом Xbox была опровергнута и игра выйдет также на PlayStation 5

На Gamescom Opening Night Live вторник Фил Спенсер из Microsoft подтвердил, что игра Indiana Jones and The Great Circle не будет эксклюзивом для Xbox, как ранее предполагалось, и будет выпущена также на PlayStation 5 в начале 2025 года. Однако игроки на ПК и Xbox Series X|S смогут сыграть в игру раньше - уже 9 декабря 2024 года. Это будет первая игра от первого лица Xbox, которая будет анонсирована на PS5. Microsoft уже ранее представила несколько игр, таких как DOOM: The Dark Ages, Sea of Thieves и Pentiment, которые также выйдут на платформах, включая PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Во время интервью на Gamescom Фил Спенсер объяснил, что Microsoft видит выгоду в возможности представлять свои игры на нескольких платформах, а не только как эксклюзив для Xbox. Несмотря на это, он отметил, что франшизы Microsoft становятся все сильнее, а число игроков на консоли Xbox в этом году достигло исторического максимума. Он также намекнул на изменения, которые происходят в игровой индустрии в целом и на давление, с которым она сталкивается. В этом году произошли массовые увольнения в игровой индустрии, включая Microsoft, и традиционные способы распространения игр продолжат меняться.

Однако, несмотря на заявления Фила Спенсера о сильном росте индустрии, не всё подтверждает это. Например, Xbox продаётся слабее всех основных игровых консолей, особенно в Европе. Компания также столкнулась с жалобой, поданной FTC из-за повышения цен на Game Pass. Эти факторы могут негативно сказаться на Microsoft.

#microsoft
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