Действие игры происходит в футуристическом городе, где система искусственного интеллекта разделяет людей и банды сражаются за власть.

DEFECT разрабатывается в сотрудничестве с ветеранами игровой индустрии, имеющими опыт работы над такими культовыми играми, как DOOM, Call of Duty и The Last of Us. Однако пока нет информации о дате выхода игры. Тем не менее, желающие уже могут записаться на игру в Steam.

Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Генеральный директор и игровой директор emptyvessel, Эмануэль Палалич, отметил, что целью DEFECT является предложение нового подхода для геймеров и разработчиков, а игра будет погружать игроков в мир киберпанка.

DEFECT предложит игрокам разные варианты игры, включая PvP-режим и кооперативный мультиплеер. Игроки смогут выбрать свою команду и соревноваться в заданиях, таких как убийства, контрабанда грузов или арест подозреваемых. Можно будет выбрать сторону коррумпированной полиции или разбушевавшихся банд на улицах города.

Хотя точная дата выхода игры пока неизвестна, она уже вызывает интерес среди игроков.