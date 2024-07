Использование DLAA и FSR значительно снижает визуальные артефакты, такие как алиасинг, что делает игру более красивой.

Мод Dark Souls 2: Scholar of the First Sin Lighting Engine разрабатывается с 2023 года, но теперь в нем появилась поддержка NVIDIA DLAA и AMD FSR Super Resolution. Со временем в мод были добавлены объемный туман, окружающая окклюзия и многие другие графические обновления, чтобы сделать Dark Souls 2 более визуально приятной.

Использование NVIDIA DLAA или AMD FSR Super Resolution значительно снижает количество визуальных артефактов (в частности, алиасинга), которые игрок может увидеть при исследовании королевства Дранглейк, делая его более красивым. Автор признает, что DLAA является лучшим решением для тех, кто может его включить (владельцы графических процессоров серии RTX 20/30/40).

Мод, созданный Ganaboy, теперь имеет множество переключаемых функций для создания визуальной динамики, которую вы хотите получить от игры. Хотите ли вы сделать экран ярче или тусклее или включить поддержку HDR Monitor, Dark Souls 2 Lighting Engine Mod может многое предложить. Этот мод все еще находится на стадии альфа-версии, а это значит, что на горизонте еще много технических изменений для обеспечения наилучшего окружения в Dark Souls 2. Однако он уже добавил множество новых приспособлений в систему освещения и улучшил отбрасывание теней от объектов окружающей среды.

Основное внимание в этом обновлении было уделено добавлению поддержки DLSS и AMD FSR Super Resolution, что станет решающим фактором для многих игроков, использующих их. Кроме того, добавлена возможность выбора пресетов, значительно уменьшено количество дизеринга и исправлены "божьи лучи" по всей игре. Полный список изменений, добавленных в последнем обновлении Dark Souls 2 Lighting Engine Mod, можно найти на странице Nexus, где перечислены все изменения для каждой версии мода. Если вы не хотите использовать функцию DLSS/DLAA, мод запустится даже на скромных видеокартах GTX 1050TI. Dark Souls 2: Scholar of the First Sin считается одной из самых непопулярных игр франшизы, но использование этого мода может изменить ситуацию и позволить игрокам получить удовольствие от игры, поскольку мир не будет казаться таким сильно устаревшим.