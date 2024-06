Трансляция CAPCOM Next продлится около 25 минут

Японский издатель представил новое мероприятие CAPCOM Next. Трансляция пройдет на всех основных платформах (YouTube, Twitch, TikTok, Facebook) в понедельник, 1 июля 2024 года, в 15:00 по тихоокеанскому времени.

Студия заранее уточнила несколько моментов: трансляция CAPCOM Next продлится около 25 минут и не будет содержать новостей о Monster Hunter Wilds. Вместо этого она будет посвящена трем конкретным играм: недавно представленному Dead Rising Deluxe Remaster, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess и Resident Evil 7: Biohazard для iPhone/iPad/Mac.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - новый IP от CAPCOM. Это гибридная экшен-стратегия, действие которой разворачивается на горе Кафуку, земле, вдохновленной Японией. В роли главного героя по имени Сох игрокам предстоит очищать деревни днем и защищать Деву горы, Йоширо, от полчищ Сифа, которые появляются из ворот Тории с заходом солнца.

Игра выйдет 19 июля на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X, а для подписчиков Game Pass она будет доступна в первый день. Требования для ПК приведены ниже.

Предполагаемая производительность на пресете "Производительность" в меню "Параметры": 1080p/30 fps. Частота кадров может снижаться в сценах с высокой графической нагрузкой. Требуется RX 6700 или RTX 2070 для поддержки трассировки лучей.

Последняя игра, которая будет показана на CAPCOM Next, - Resident Evil 7 Biohazard. Конечно, это не новая игра; скорее всего, презентация займет всего несколько минут, и издатель сообщит некоторые технические характеристики порта для iPhone/iPad/iMac. Игра будет доступна для игры на следующий день после мероприятия.