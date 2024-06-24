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ddr22
Студия Obsidian подтвердила, что Avowed будет очень короткой для ролевой игры
Игра будет доступна на ПК и Xbox Series S|X, а также будет включена в Game Pass с дня релиза.

Студия Obsidian подтвердила, что ее новая ролевая игра Avowed будет иметь достаточно короткую продолжительность, и сравнила ее с предыдущей игрой студии, The Outer Worlds. Несмотря на то, что Avowed будет отличаться от Skyrim, в игре будет примерно такой же объем как в The Outer Worlds, в зависимости от сложности игры и исследования контента. В прошлом году уже делались ссылки на сравнение Avowed с The Outer Worlds и Star Wars: Knights of the Old Republic 2, которые были более продолжительными по времени прохождения. Однако сам The Outer Worlds был одной из самых коротких ролевых игр, основной сюжет которых можно было пройти за 13 часов. Теперь, после того, как Obsidian стала частью Microsoft, было ожидаемо, что студия будет выпускать более масштабные проекты, но продолжительность Avowed остается на уровне The Outer Worlds.
Несмотря на схожий масштаб с The Outer Worlds, Avowed будет иметь другое настроение и стиль повествования. Официальный представитель студии Кэрри Пател сравнила ее с второй игрой серии Pillars - Deadfire, где игроки столкнутся с серьезной политической историей, смешанной с эзотерикой и метафизикой. Однако Avowed не будет содержать романтические отношения с персонажами, что было решено после обсуждения командой разработчиков. Этот выбор был обоснован необходимостью вложения значительных ресурсов в такой контент и создания баланса между романтическим и неромантическим сюжетом, чтобы удовлетворить все предпочтения игроков.

Avowed пока не имеет конкретной даты выпуска, но недавно компания Obsidian упомянула 12 ноября. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series S|X, а также будет включена в Game Pass с дня релиза.

#avowed
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