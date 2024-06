Польский издатель и разработчик CI Games анонсировал Lords of the Fallen 2 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Информация о сиквеле Lords of the Fallen 2023 года была подтверждена в релизе, выпущенном польским финансовым изданием Bankier. Сиквел (пока что получивший название Lords of the Fallen 2) будет полностью эксклюзивен на ПК через Epic Games Store "на протяжении всего" жизненного цикла игры. Таким образом, Lords of the Fallen не будет временным EGS-эксклюзивом на ПК.

Что касается выпуска на консолях, то в релизе говорится следующее: "Права на игру и серию, включая все авторские права (IP), в том числе права на публикацию и глобальное распространение игры на всех других платформах, включая PlayStation 5 и Xbox Series X|S, для которых игра в настоящее время разрабатывается, останутся за компанией".

Lords of the Fallen подавала много надежд до того, как ее выпустили. Возможно, некоторые ярые поклонники серии Souls найдут удовольствие в 35-часовом путешествии по спасению Морнстеда, но все остальные, скорее всего, не смогут заметить многочисленные недостатки игры. Бой - это сердце и душа любой Soulslike игры, а интересная история и проработанный мир могут лишь немного смягчить проблемы, возникающие из-за неуклюжего боевого дизайна.