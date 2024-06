По словам заместителя генерального директора Paradox, решение об отмене было принято из-за неспособности компании и команды разработчиков оправдать ожидания сообщества и реализовать потенциал игры.

Издательская компания Paradox Interactive объявила об отмене выпуска игры Life by You, своей версии симулятора жизни, который был анонсирован вместе с бывшим боссом Sims Родом Хамблом. Запуск игры уже неоднократно откладывался, а теперь Paradox приняла решение полностью отменить проект. Заместитель генерального директора Paradox Маттиас Лилья заявил, что отмена Life by You была сложным решением, но было принято из-за неспособности компании оправдать ожидания сообщества и неопределенности в отношении пути к релизу игры.

Лилья отметил, что игра Life by You имела много сильных сторон и постепенно улучшалась с каждой задержкой, однако настал момент, когда компания решила, что дальнейшее время не принесет значительных изменений и не поможет приблизить игру к той версии, которая бы удовлетворила ожидания. Отмена проекта была разочарованием для всех, кто вложил в него время и энтузиазм.



Paradox Interactive в последние годы столкнулась с трудностями, связанными с проблемами в старте некоторых игр, таких как Cities: Skylines 2 и Star Trek: Infinite. Однако, компания также старается проанализировать свои ошибки и предпринимает меры, чтобы стать лучше. Лилья признал, что в игровой индустрии невозможно дать гарантию на успешное развитие проектов и призывает компанию продолжать изучать свои ошибки и делать все необходимые шаги, чтобы стать лучше.