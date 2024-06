Ремейк игры Prince of Persia: The Sands of Time, который будет выпущен к 2026 году, расширит персонаж Фару и улучшит сюжет.

На конференции Ubisoft Forward был представлен тизер ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, и разработчики обещают выпустить игру в 2026 году. В сообщении, опубликованном в официальном блоге компании, директора рассказали о задержке разработки и повышении планки качества, вызванных появлением других успешных ремейков, таких как Final Fantasy VII. Они также поделились подробностями о нововведениях в управлении и улучшениях сюжета, связанных с персонажем Фары.

Разработчики признали, что ремейки других игр помогли повысить планку качества и заметно изменили качество ремейков. Для обеспечения соответствия новым стандартам, были внесены серьезные изменения в 3C (персонаж, камера, управление) и для подтверждения их совместимости с оригинальным геймплеем пришлось создавать прототипы.



Одно из улучшений, которое было внесено в ремейк, касается боя. Разработчики отметили, что оригинальные системы боя могут показаться устаревшими современным игрокам, поэтому в ремейке они старались придать боям более современное направление, черпая вдохновение из таких игр, как Dark Souls и God of War.

Самым значительным улучшением сюжета ремейка является большая роль персонажа Фары. Разработчики постарались создать более сложный и глубокий образ для этого персонажа, придав ей больше самостоятельности и глубины. Фара стала настоящим компаньоном главного героя.



В ожидании релиза ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, фанаты могут познакомиться с ходом работы над спин-оффом в жанре roguelike, который был выпущен в ранний доступ. Разработкой ремейка занимается студия Ubisoft Montréal, с поддержкой других студий, включая Торонто, Бухарест, Париж и Пуну.