Сеть Find My Device от Google может быть запущена в ближайшее время, так как в последнем обновлении iOS 17.5 появились оповещения об отслеживании устройств Apple. Google и Apple работали совместно над этой сетью, и запуск был ранее запланирован на 2023 год. Однако Apple отложила его из-за того, что не успела внедрить функцию оповещения о неизвестных трекерах. Но теперь с выходом iOS 17.5 это препятствие было преодолено, и поддержка Find My Device наконец добавлена. В новой бета-версии iOS 17.5 появились строки, указывающие на то, что iPhone будет способен обнаруживать сторонние трекеры и давать рекомендации по их отключению. Это намекает на появление долгожданной сети Find My Device, которую Google и Apple разрабатывали в течение некоторого времени. Одно из убедительных доказательств работы Find My Device - предупреждение о том, что устройство не сертифицировано в сети Apple Find My и можно отключить его и запретить передачу местоположения владельцу, следуя инструкциям на веб-сайте производителя.



Несмотря на то, что функция Find My Device пока не включена на iPhone и отсутствует пользовательский интерфейс, это означает, что Apple еще не полностью активировала эту функцию. Однако есть надежда, что она будет включена в ближайшее время, возможно, через месяц или около того. Когда это произойдет, станет более ясно, как она работает.