Компания AMD представила последнее обновление своей технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) под названием FSR 3.1. Это крупнейшее обновление с момента выпуска технологии в прошлом году и включает в себя различные улучшения и новые функции. Самым значимым улучшением является возможность использования функции генерации кадров (Frame Generation) FSR 3.1 в решениях других производителей, таких как NVIDIA DLSS и Intel XeSS. До этого момента поддержка генерации кадров была доступна только для DLSS, и поддержка XeSS была находится в разработке. Теперь с помощью FSR 3.1 разработчики смогут включить эту функцию в свои игры без необходимости дополнительной поддержки. Кроме того, обновление включает улучшение качества изображения при апскейлинге, включая уменьшение мерцания и призрачности, а также лучшее сохранение деталей.

FSR 3.1 будет доступен для разработчиков на GPUOpen во втором квартале и ожидается, что появление игр с поддержкой этой технологии состоится позднее в этом году. AMD сообщает, что до 40 игр получат поддержку FSR 3 и FSR 3.1 Frame Generation. В список поддерживаемых игр входят такие известные проекты, как Call of Duty: Warzone, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima Director's Cut и Ratchet and Clank: Rift Apart.

Новость о выпуске FSR 3.1 радует игроков, так как предлагает более широкий спектр возможностей для повышения разрешения в играх на системах, поддерживающих DLSS и XeSS. Ожидается, что этот апдейт также улучшит общее качество изображения при использовании FSR.

AMD продолжает развивать свой пакет FidelityFX и обещает новые обновления в будущем, включая FSR 3 и технологии генерации кадров. Эти обновления будут доступны разработчикам в ближайшие месяцы. В целом, FSR 3.1 представляет собой важное обновление для технологии FidelityFX Super Resolution, которое расширяет ее функциональность и предоставляет игрокам больше вариантов для улучшения графики в игровых проектах.