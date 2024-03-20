Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
SNK объявила о выходе игры FATAL FURY: City of the Wolves в начале 2025 года
Эта игра является новым изданием популярной серии игр Fatal Fury, которая впервые была выпущена в 1991 году и возглавила бум файтингов в 1990-х годах

реклама

SNK Corp. объявила о выходе игры FATAL FURY: City of the Wolves в начале 2025 года. Эта игра является новым изданием популярной серии игр Fatal Fury, которая впервые была выпущена в 1991 году и стала причиной бума файтингов в 1990-х годах. Новая часть серии обладает уникальным художественным стилем, инновационной системой REV и другими улучшенными боевыми системами.FATAL FURY: City of the Wolves предлагает игрокам уникальные возможности для нападения с самого начала боя с помощью новой системы REV. REV Arts, REV Accel, REV Blows и другие инструменты позволят игрокам сражаться на полную мощность и наслаждаться азартом битвы. Классические боевые системы из серии Fatal Fury также были усовершенствованы и вернулись в игру с новыми возможностями, включая комбинированные атаки, защиту, торможение и многое другое.
Одной из особенностей FATAL FURY: City of the Wolves являются две схемы управления - Arcade Style и Smart Style. Первая схема основана на точных и технических действиях, а вторая позволяет выполнять яркие спецприемы и комбо с помощью простых движений и нажатия одной кнопки. Такая гибкость в выборе схемы управления позволит игрокам всех уровней насладиться игрой и получить максимальное удовольствие.Первая демонстрационная игра FATAL FURY: City of the Wolves будет представлена на стенде SNK во время турнира EVO Japan 2024, который состоится в Токио с 27 по 29 апреля 2024 года. Посетители смогут получить свою первую порцию экшена в этой новой игре. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте EVO Japan 2024.

FATAL FURY: City of the Wolves обещает восстановить серию игр Fatal Fury и принести новый впечатления игрокам. Со своими усовершенствованными боевыми системами и разнообразием новых возможностей, эта игра удовлетворит как новичков, так и ветеранов файтингов. Вернитесь в улицы Саут-Тауна вместе с новой легендой и станьте частью боевого азарта FATAL FURY: City of the Wolves.

#fatal fury: city of the wolves
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
13
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
6
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
1
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
4
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
+
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Опубликовано видео испытания нового американского дрона-камикадзе ALTIUS-700M
+
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
52
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
3
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
23
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
53
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
52

Сейчас обсуждают

Windmark
17:01
Моей x570 5 лет почти и работает как часики. Чмоня , АМД как и интел не выпускает материнские платы ., это так для развития тебе
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Жасулан Турлыбеков
16:58
4к маоник + 4070ti asus strix все игры идут на 70-90 ФПС на максималках стабильно
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
От LoL до KeK один шаг
16:54
Пошел нах вместе со своим шишей.
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Apsheronsky tchai
16:53
Думаешь педофил?
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Артём Николаев
16:53
гитхаб это не про огромные вложения, а про мировое признание (причём не из под палки, а в честной конкуренции) и полировку в течение полутора десятков лет. Иначе это как про победить бедность, поднять...
Идею создания российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок
Apsheronsky tchai
16:53
Зачем нормальному человеку 2 (две, Карл!) платы на b450? Это тебе знак свыше, чтобы амудейское говно не покупал. А асрок норм, работает материнка на z690 и всё норм.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Mallory
16:48
Возможно человек впервые увидел линукс, допускаю что уйдет неделя от "впервые увидел линукс" до "подключайся по ftp://.....", но это именно что неделя на изучение нового инструмента, а не "в линуксе в...
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Вадим Кудрявцев
16:42
пшел нахер,ослоеб
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Eaeц
16:41
Оружие ладно - это железо, как-нибудь наклепают, а хохлов кто производить будет, будут строить фабрики по производству хохлов? Помнится у Гитлера такие фабрики были.
The Washington Post: Киеву будет проблематично производить оружие в необходимом количестве
Вадим Кудрявцев
16:41
мастурбек,иди займись своим любимым делом,сношай ослов ,ты достал всех шешан клешнепалый.чмырь обоссаный
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем