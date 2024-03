Эта игра является новым изданием популярной серии игр Fatal Fury, которая впервые была выпущена в 1991 году и возглавила бум файтингов в 1990-х годах

SNK Corp. объявила о выходе игры FATAL FURY: City of the Wolves в начале 2025 года. Эта игра является новым изданием популярной серии игр Fatal Fury, которая впервые была выпущена в 1991 году и стала причиной бума файтингов в 1990-х годах. Новая часть серии обладает уникальным художественным стилем, инновационной системой REV и другими улучшенными боевыми системами. FATAL FURY: City of the Wolves предлагает игрокам уникальные возможности для нападения с самого начала боя с помощью новой системы REV. REV Arts, REV Accel, REV Blows и другие инструменты позволят игрокам сражаться на полную мощность и наслаждаться азартом битвы. Классические боевые системы из серии Fatal Fury также были усовершенствованы и вернулись в игру с новыми возможностями, включая комбинированные атаки, защиту, торможение и многое другое.

Одной из особенностей FATAL FURY: City of the Wolves являются две схемы управления - Arcade Style и Smart Style. Первая схема основана на точных и технических действиях, а вторая позволяет выполнять яркие спецприемы и комбо с помощью простых движений и нажатия одной кнопки. Такая гибкость в выборе схемы управления позволит игрокам всех уровней насладиться игрой и получить максимальное удовольствие. Первая демонстрационная игра FATAL FURY: City of the Wolves будет представлена на стенде SNK во время турнира EVO Japan 2024, который состоится в Токио с 27 по 29 апреля 2024 года. Посетители смогут получить свою первую порцию экшена в этой новой игре. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте EVO Japan 2024.



FATAL FURY: City of the Wolves обещает восстановить серию игр Fatal Fury и принести новый впечатления игрокам. Со своими усовершенствованными боевыми системами и разнообразием новых возможностей, эта игра удовлетворит как новичков, так и ветеранов файтингов. Вернитесь в улицы Саут-Тауна вместе с новой легендой и станьте частью боевого азарта FATAL FURY: City of the Wolves.