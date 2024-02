Sons of the Forest внедряет FSR 3, став 15 игрой с поддержкой этой технологии

"Sons of the Forest" - это хоррор-игра с открытым миром на выживание, в которой вас забрасывает на отдаленный остров с опасным лесом и сетью пещер, и вы должны найти средства для выживания и процветания. Это не Far Cry, здесь нет миссий как таковых, вы сами выбираете путь выживания, противостоя враждебной погоде, дикой природе, племенам каннибалов, голоду и болезням. Общая история заключается в том, что вас отправляют на отдаленный остров, чтобы найти пропавшего миллиардера. Игру выпустили только вчера, и она является продолжением игры 2014 года "Лес". Это одна из первых игр, которая поддерживает AMD FSR 3 на этапе выпуска, включая генерацию кадров.

Впоследствии поддержка FSR 3 выросла до 15 игр. Ответ AMD на NVIDIA DLSS 3 Frame Generation, FSR 3 почти удваивает производительность в играх, используя фирменную технологию интерполяции. В список игр, поддерживающих FSR 3, входят Forspoken, Immortals of Aveum, Avatar: Frontiers of Pandora, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, MotorCubs RC, Call of Duty Modern Warfare III и Warzone, Farming Simulator 22, The Talos Principle 2, Estencel, Mortal Online 2, Like a Dragon: Бесконечное богатство, Starship Troopers: Extermination, The Thaumaturge, Starfield, а теперь и Sons of the Forest. Ожидается, что этот список будет расти, поскольку AMD работает над возвращением Anti-Lag+, технологии снижения задержек всей системы, которая также была важным компонентом FSR 3.