В этом месяце будут доступны несколько новых игр для различных платформ

Февральская линейка Xbox Game Pass была объявлена Меган Спурр, руководителем сообщества Xbox. В этом месяце будут доступны несколько новых игр для различных платформ, таких как Anuchard, Train Sim World 4, Madden NFL 24, Resident Evil 3, Bloodstained: Ritual of the Night, A Little To The Left, PlateUp! и Return to Grace.

Anuchard - это приключенческая игра, где игроки путешествуют по падшему королевству и сражаются с монстрами, решают головоломки и возвращают его былую славу. Train Sim World 4 - это симулятор поезда, где игроки могут создавать собственные ливреи, планировать сценарии и делать фотографии на различных маршрутах. Madden NFL 24 предлагает игрокам заняться американским футболом вместе с EA Play.

Resident Evil 3 - это переосмысление классической игры 1999 года, где игроки должны выжить в хаотичном городе, охваченном зомби и сразиться с Немезидой.

Bloodstained: Ritual of the Night - это ролевая игра с элементами исследования, где игрокам предстоит сразиться с многочисленными противниками и решить головоломки. В игре A Little To The Left игрокам предстоит решать различные головоломки, складывая документы и сортируя открытки.

PlateUp! - это кулинарная игра, где игроки готовят блюда, оформляют и украшают рестораны, а Return to Grace - это приключение в ретро-фантастическом мире 60-х годов, где игрокам предстоит раскрыть тайну древнего бога A.I.

Кроме того, в Xbox Game Pass доступно обновление сезона 11 для игры Sea of Thieves, а также предоставляются различные перки для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate, такие как косметика для игры Mighty Doom и обновление Champions для игры F1 23.

В целом, февральская линейка Xbox Game Pass предлагает разнообразие игр для разных жанров и платформ, позволяя игрокам погрузиться в захватывающие приключения и насладиться новыми возможностями, предоставляемыми Xbox Game Pass.