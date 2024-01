Prince of Persia: The Lost Crown - это стремительное экшен-приключение, в котором игрокам предстоит столкнуться с широким спектром смертоносных монстров и ловушек

Компания Ubisoft опубликовала спецификации игры Prince of Persia: The Lost Crown для ПК. Это быстрое экшен-приключение, где игрокам предстоит сражаться с опасными монстрами и ловушками, требующими скорости и точности, поэтому важна плавная производительность. Игра будет работать со скоростью не менее 60 кадров в секунду на всех платформах, включая ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и Amazon Luna. В определенные дни игру можно будет играть с 15 января (для подписчиков Ubisoft+ и обладателей Digital Deluxe Edition) или с 18 января. В тексте приведены спецификации ПК для игры, включающие различные разрешения экрана, частоту кадров, требования к процессору, графической карте, оперативной памяти, месту на жестком диске, версии DirectX и операционной системе. Описание сюжета игры также дано, где главный герой, Саргон, отправляется спасать принца Гассана на гору Каф, где время ведет себя необычно.