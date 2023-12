Игра "Throne and Liberty" ("Трон и Свобода") - это проект компании Amazon

Игра "Throne and Liberty" ("Трон и Свобода") - это проект компании Amazon по созданию крупнобюджетных фэнтезийных MMORPG, который лицензируется производителями компьютерного оборудования и игровой периферии. Компания GIGABYTE представила два таких продукта: Z790 AORUS Elite X Throne and Liberty Edition и GeForce RTX 4070 WindForce OC Throne and Liberty Edition. Оба продукта поставляются в модных коробках с кобрендами Throne и Liberty. Специальное издание Z790 AORUS Elite X получило наклейки Throne and Liberty на больших радиаторах CPU VRM. Специальное издание RTX 4070 WindForce OC получило такие же наклейки на заднюю панель, а также тематические наклейки на ступицу крыльчатки вентилятора. В остальном оба продукта идентичны своим оригиналам. Throne and Liberty поступили в продажу 7 декабря.