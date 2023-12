2023 год может стать худшим в истории игр - по крайней мере, если речь идет о здоровье самих студий разработки

2023 год может стать худшим в истории игр - по крайней мере, если речь идет о здоровье самих студий разработки. В то время как тысячи разработчиков уже были уволены в десятках студий, еще один издатель собирается сократить до трети своего штата.

Как сообщает Eurogamer, Telegram-канал "Gamedev we deserve" поделился информацией о том, что инди-издатель tinyBuild сократил персонал в трех своих сибирских студиях. Согласно сообщению, в каждой студии было уволено от 10 до 30 % сотрудников; утверждается, что никаких предварительных предупреждений не было, а пострадавших сотрудников "вытащили на встречу один на один, чтобы сообщить новость о том, что они уволены".

Как уже говорилось, сами tinyBuild пока не подтвердили новость официально, но на нее намекнул в недавнем заявлении генеральный директор Алекс Ничипорчик, который сказал: "Физически больно расставаться с коллегами после всей той хорошей работы, которую они вложили в компанию", добавив, что "слабый спрос на видеоигры и внезапный разворот динамики рынка" способствовали принятию решения.

Основанная в 2011 году, компания tinyBuild известна как разработчик платформера о путешествиях во времени "No Time to Explain". В качестве издателя они также выпустили такие игры, как Lovely Planet, Party Hard, Clustertruck, Hello Neighbour, Graveyard Keeper и Tinykin.