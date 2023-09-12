Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
DLC для Zelda: Tears of the Kingdom "не планируется"
Создатели The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в интервью изданию Famitsu подтвердили, что никаких дополнений для игры в настоящее время не планируется

реклама

Прошло почти четыре месяца с момента выхода игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Поклонники игры с нетерпением ждали новостей о возможных дополнениях или DLC. К сожалению, по словам продюсера игры, никаких планов по выпуску дополнительного контента нет.

Эйдзи Аонума подтвердил это в интервью Famitsu, заявив, что "на этот раз выпуск дополнительного контента не планируется", поскольку команда считает, что сделала все возможное, чтобы Tears of the Kingdom получилась как можно более интересной. Нельзя отрицать, что Tears of the Kingdom - очень насыщенная игра, и в ней сделан ряд улучшений по сравнению с Breath of the Wild, позволяющих игрокам проявлять больше творчества.

реклама

Несмотря на то, что для Tears of the Kingdom не будет выпущено никаких DLC, Nintendo не исключает возможности создания еще одной игры в подобном стиле, и, как минимум, в будущем нас ждут новые приключения Zelda в новых играх.

На данный момент известно, что Nintendo готовится к выпуску консоли нового поколения. Появление новой консоли ожидается в 2024 году, и, несомненно, в ближайшие годы для нее будет выпущена новая игра Zelda.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#zelda: tears of the kingdom
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
6
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
3
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
19
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
11
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
4
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
1
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Парламент Британии заявил об отсутствии у ВВС резервов для войны с Россией
1
Для Starfield анонсирован HD Reworked Project
+
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
42
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
15
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
170
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
32
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
16
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
13
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
16
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
25
Учимся правильно использовать Furmark
12
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
6

Сейчас обсуждают

Андрей Якубовский
01:13
Ммм, 300 баксов за то что делает хлаоми браслет баксов за 50.
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
Анатолий Павлюшин
00:55
"Потому что для них это стая диких" - что мешает завезти своих смотрящих? Инструкторов?
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
mayday30
00:54
Нацисты-побратимы
Берлин и Киев заключат соглашение о побратимстве 14 сентября
REY_B_
00:46
До Зеленского уже дошло, что Хэппи Энда уже не будет. Т.е. Украина уже проиграла. Как и проиграл весь Запад, который так и не смог сокрушить "разбитые и раздавленные 2% мирового ВВП". Впрочем, после т...
Поддубный: Сегодняшняя ночь в лице российских ракет лишила ВСУ 5 самолетов - 3 Су-25 и 2 МиГ-29
Shatun29
00:43
Пендосы никогда не разместят ЯО на этих территориях, не потому что не могут, а потому что для них это стая диких не предсказуемых обезьян второго сорта и кроме палки в виде обычного вооружения проданн...
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
REY_B_
00:43
Тактическое ЯО круче Хаймарса... Настолько круче, что даже желающих его попробовать на себе нет. "Камень-ножницы-бумага", стандартная военная игра. В которой побеждает тот, кто "сильнее двинет в челюс...
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Лувиагелита Эдельфельт
00:33
Скайрим, внезапно, достаточно хорошо оптимизирован. А на фоне звездополя вообще идеал оптимизации
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Profit
00:33
так-с... доложить уровень нахрюка!
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Hohly Sdohnut
00:25
Это если они начнут призывать десятилетних детей
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Hohly Sdohnut
00:25
Ты бы о себе лучше подумал, не орал бы на весь интернет
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем