Создатели The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom в интервью изданию Famitsu подтвердили, что никаких дополнений для игры в настоящее время не планируется

Прошло почти четыре месяца с момента выхода игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Поклонники игры с нетерпением ждали новостей о возможных дополнениях или DLC. К сожалению, по словам продюсера игры, никаких планов по выпуску дополнительного контента нет.

Эйдзи Аонума подтвердил это в интервью Famitsu, заявив, что "на этот раз выпуск дополнительного контента не планируется", поскольку команда считает, что сделала все возможное, чтобы Tears of the Kingdom получилась как можно более интересной. Нельзя отрицать, что Tears of the Kingdom - очень насыщенная игра, и в ней сделан ряд улучшений по сравнению с Breath of the Wild, позволяющих игрокам проявлять больше творчества.

реклама

Несмотря на то, что для Tears of the Kingdom не будет выпущено никаких DLC, Nintendo не исключает возможности создания еще одной игры в подобном стиле, и, как минимум, в будущем нас ждут новые приключения Zelda в новых играх.

На данный момент известно, что Nintendo готовится к выпуску консоли нового поколения. Появление новой консоли ожидается в 2024 году, и, несомненно, в ближайшие годы для нее будет выпущена новая игра Zelda.