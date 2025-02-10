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Bublik1
Каким будет курс рубля в марте, и почему снятие санкций не приведёт к быстрому росту экономики РФ
Аналитики полагают, что позитивные изменения возможны к началу осени 2025 года

Аналитики пишут, что в последние годы рубль сталкивается с целым рядом проблем, в результате чего национальная валюта не способна демонстрировать высокой стабильности. Пожалуй, самая главная сложность кроется в санкциях. Ограничения не только мешают торговле, но и ставят палки в колёса механизму параллельного импорта. Российские компании наладили поставки всех необходимых товаров из Средней Азии, Китая, Индии, Турции, ОАЭ и других стран, но США и Европа ужесточают контроль. Возникают проблемы при оплате за поставленные товары, ну а это толкает цены вверх. Доставка нефти и газа сталкивается с определёнными трудностями, ну а это не может не влиять на курс рубля. Эксперты не ожидают значительных изменений в ближайшие месяцы, но не исключают некоторых неприятных сюрпризов. 

По некоторым данным, механизм урегулирования конфликта в Украине уже запущен, но позитивные последствия станут заметны очень нескоро. Аналитики отмечают, что в марте курс доллара может преодолеть отметку в 100 рублей, тогда как за 1 евро будут давать 104 рубля. Юань дотянется до 13,5 рубля, хотя в последнее время китайская валюта также испытывает сложности из-за развязанной Вашингтоном торговой войны. Аналитики пишут, что рубль завершил январь на четырёхмесячных максимумах, укрепившись к доллару, евро и юаню в среднем на 4%. В начале февраля стартовала коррекция, связанная с попыткой технического отскока иностранных валют. Доллар, оттолкнувшись от минимума в 97,1 рубля, снова поднялся к отметке в 100, евро вернулся к 102,5 рубля, а юань стабилизировался в районе 13,3 рубля. Эксперты прогнозируют, что до начала весны рубль продолжит слабеть. Одним из ключевых факторов станет влияние санкций США против российского нефтяного сектора, что может сократить приток экспортной валюты. Скорее всего, к концу зимы доллар закрепится выше 100 рублей, евро достигнет 104, а юань поднимется до 13,5 рубля.

На курс национальной валюты также могут повлиять изменения в глобальной экономике. Ужесточение монетарной политики в ведущих экономиках мира, колебания цен на нефть и геополитическая нестабильность создают дополнительное давление на российскую валюту. Не стоит исключать и сезонные факторы, такие как рост спроса на валюту для расчётов за импорт и выплаты внешнего долга, способные усилить и без того высокую волатильность. Скорее всего, Банк России оставит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 14 февраля. Такого мнения придерживаются многие ведущие экономисты, не видящие причин для либерализации кредитной политики со стороны регулятора. Называется целый ряд факторов, препятствующих снижению ключевой ставки: 

  • Замедление кредитования: в декабре 2024 года корпоративные кредиты сократились на 0.2%, а розничные – на 0.5%. Это свидетельствует о снижении экономической активности, ну а это сдерживает инфляционное давление.
  • Снижение спроса на труд: данные показывают снижение активности на рынке труда, что может замедлить рост заработных плат и уменьшить инфляционные риски.
  • Высокие инфляционные ожидания: несмотря на стабилизацию инфляции на уровне около 13%, ожидания остаются высокими, достигая около 14%, что делает снижение ставки маловероятным.

В подобных обстоятельствах эксперты рекомендуют открывать депозиты на срок от шести до 12 месяцев, чтобы зафиксировать доходность на пике. Средняя максимальная ставка по вкладам в ведущих банках колеблется в районе 21,5%, хотя некоторые предложения достигают 25%. Ставки по кредитам также могут немного снизиться, особенно если ключевая ставка останется без изменений. Однако эксперты не советуют торопиться с новыми займами, поскольку текущие условия предполагают значительные переплаты, особенно по ипотеке, где ставки достигают 29% годовых. Не исключается, что курс рубля весной уйдёт ниже указанных выше значений. Одна из причин кроется в снижении притока экспортной валюты и повышении спроса на иностранную валюту для расчётов за импорт. На этом фоне в апреле-июне прогнозируется рост курса доллара до 106 рублей, евро – до 110 рублей, а юаня – до 14,4 рубля. В долгосрочной перспективе возможна дальнейшая волатильность, особенно в условиях глобальных экономических изменений. На скорую отмену санкций ставят немногие, ну а если ограничения и начнут отменять, процесс точно не будет быстрым. Кроме того, отмена санкций не окажет стремительного влияния на макроэкономические показатели, а значит, ожидать позитивных сигналов следует не раньше второй половины 2025 года.

Следующее заседание ЦБ состоится 21 марта. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка останется на уровне 21% в течение всего 2025 года. Возможное снижение ставки аналитики прогнозируют не ранее второй половины 2025 года, а в базовом сценарии – даже в 2026 году. Для начала цикла смягчения денежно-кредитной политики необходимы устойчивое замедление инфляции, стабилизация экономической активности и снижение инфляционных ожиданий. В то же время, если темпы роста экономики замедлятся быстрее, чем ожидается, ЦБ может пересмотреть свою политику уже в середине 2025 года. Можно сделать вывод, что сегодня российская национальная валюта демонстрирует относительную устойчивость, но весной она может столкнуться с новыми вызовами. Ключевая ставка останется высокой, что позволит сдерживать инфляцию, но будет ограничивать рост экономики. Рост заработных плат точно не будет высоким, ну а для властей важно, чтобы повышение выплат не отставало от растущей инфляции.

#аналитика #финансы #экономика #рубль
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