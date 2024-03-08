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Bublik1
Подписка NVIDIA GeForce NOW может оказаться выгоднее покупки GeForce RTX 4080
Для доступа к GeForce NOW вам потребуется скоростной и стабильный интернет

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Сегодня воспользоваться сервисом NVIDIA GeForce NOW в России проблематично, но среди наших читателей есть те, кто проживает в других странах. Кроме того, данная тема может быть интересна широкому кругу читателей, поэтому давайте изучим любопытные возможности, которые стали доступны многим геймерам. Прежде всего стоит помнить, что новая видеокарта GeForce RTX 4080 стоит порядка 1000 долларов. В российской рознице купить нечто подобное дешевле 130 тысяч не представляется возможным. Суть сводится к тому, что наиболее востребованный пакет GeForce NOW обеспечивает вам такую же производительность системы, как если бы вы купили новенькую GeForce RTX 4080. Учтите, что для такой видеокарты нужен соответствующий процессор, без которого раскрыть игровой потенциал просто невозможно. Хорошо бы взять 32 Гб скоростной оперативной памяти DDR5-6400 и выше, а также серьёзную материнскую плату. Всё это потянет на 2500-3000 долларов, ну а GeForce NOW стоит намного дешевле. 

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Всё это не значит, что мы рекламируем вам сервис подписки NVIDIA. Совсем нет. Автор данного материала предпочитает купить видеокарту и относиться к подобным экспериментам с сомнением. И всё же, возможность получить доступ к одной из самых быстрых видеокарт за небольшую сумму вызывает живой интерес. Итак, если вы хотите протестировать GeForce NOW, то вам дадут 1 час бесплатно. За этот сеанс несколько раз появится реклама, во всём остальном скорость будет максимальной. А вот дальше уже доступно два варианта подписки. С Priority за 3.99 доллара в сутки вы получаете картинку с разрешением 1080р и стабильное количество кадров в секунду на уровне 60 fps. А вот с Ultimate за 7.99 доллара за первые 24 часа вам откроются возможности 4К с 60 fps. Более разумно покупать месячную подписку. В начальном варианте Priority она обойдётся вам на месяц в 9.99 доллара и 49.99 доллара в год. С Ultimate придётся потратить 19.99 доллара за 30 дней и 99.99 доллара за год. 

Как вы уже поняли, это не совет и не призыв к действию, а полезная информация. Давайте считать. Если даже вы найдёте GeForce RTX 4080 за 1000 долларов, то потратите столько же, сколько стоит подписка на самый жирный пакет GeForce NOW за 10 лет. Очевидно, что GeForce RTX 4080 не сможет даже 5 лет тянуть все игры в разрешении 4К, а значит уже через пару лет придётся снова покупать дорогую видеокарту за 100 тысяч рублей и дороже. Проблема здесь в том, что скорость интернета должна быть высокой и постоянной. К примеру, автору данного материала при переезде было лень прокладывать оптоволокно и договариваться с оператором. Вместо этого был куплен роутер с поддержкой сим-карт 4G. Почти всегда скорость интернета достигает 200 Мбит/с, но бывает и так, что сети нет около минуты в день. Иногда случаются падения ниже 10 Мбит/с, но происходит это редко. Это значит, что рассчитывать на стабильную работу GeForce NOW не приходится. 

В качестве дополнения добавим, что сервис GeForce NOW включает две интересные технологии. Это G-Sync и Reflex, которые гарантируют не только передачу картинки со частотой до 120 кадров в секунду, но и низкие задержки между вводом и откликом на уровне обычного ПК. Это значит, что пользователь не должен заметить разницу между игрой через удалённый сервис и на собственном компьютере. А вот для нормальной работы Cloud G-Sync потребуется видеокарта GeForce GTX 16 или GeForce RTX 20 и выше. Увы, но решения Intel и AMD не поддерживаются. В целом сервис GeForce NOW выглядит перспективно. Многие аналитики уверены, что со временем подписка станет самым популярным способом доступа к новым играм. Пока подавляющее большинство геймеров предпочитает физический доступ к видеокарте, но уже сегодня выгода GeForce NOW очевидна. 

#nvidia #geforce rtx 4080 #geforce now
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