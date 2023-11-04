Пэт Гелсингер не назвал некоторые просчёты, которые позволили конкурентам обойти Intel

В последние годы Intel столкнулась с новым витком конкуренции со стороны AMD и сильно отстала от TSMC в освоении полупроводниковых норм. Фактически, компания застряла на 10-нм технологическом процессе, тогда как тайванцы способны массово выпускать чипы по 3-нм нормам. Всё это привело к попыткам оптимизировать бизнес и смене руководства, включая стратегию управления. Intel избавляется от непрофильных активов, что вызывает у экспертов некоторое беспокойство. Например, в марте 2023 года компания продала своё направление, связанное с производством высокопроизводительных модемов для мобильных устройств с поддержкой 4G и 5G, тайваньской компании MediaTek. Важно отметить, что значительная часть этого направления была выкуплена Apple ещё в 2019 году. Через месяц после этой сделки, Intel объявила о решении продать бизнес в сфере серверных решений. Отдел Data Center Solutions Group (DSG) стал собственностью тайваньской компании MiTAC International Corporation, специализирующейся на производстве серверных материнских плат, совместимых с процессорами архитектуры x86.

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В начале лета 2023 года Intel прекратила выпуск мини-ПК из серии NUC и передала это направление компании Asus. В сентябре 2023 года компания также продала свою долю в бизнесе по производству фотошаблонов. Этот актив был передан в собственность компании TSMC, крупнейшего контрактного производителя микросхем в мире с долей рынка более 50%. Ну а недавно стало известно о планах реализовать бизнес-подразделение, специализирующееся на кремниевой фотонике. Эксперты отмечают, что у Intel остаются несколько других направлений, которые можно было бы рассмотреть для дальнейших диверсификаций или продажи, но важно помнить, что нельзя бесконечно полагаться на прошлые успехи в попытке извлечения прибыли. Похоже, генеральный директор компании Intel, Пэт Гелсингер прекрасно осознаёт сложность ситуации, в которой оказалась компания, а его мнение приводит американское издание Digit.

Дабы очертить круг проблем, Пэт Гелсингер рассказал о трёх самых значительных неудачах компании за последние десятилетия. Одним из наиболее громких провалов Intel считается попытка выйти на рынок чипов для смартфонов. Первые процессоры Atom были представлены в 2008 году и разрабатывались преимущественно для смартфонов, где чипы ARM доминировали. Однако разработка процессоров Atom быстро сошла на нет несмотря на тот факт, что в 2012 году вышел действующий смартфон на базе процессора Intel. Другой неудачей был отказ от проекта Larrabee в 2010 году, который должен был стать одним из первых универсальных графических процессоров. После ухода Гелсингера из компании, проект был приостановлен. Intel планировала использовать Larrabee как для рынка потребительских устройств, так и для вычислительных систем высокой производительности, но в конечном итоге планы выхода на рынок потребительских устройств были отменены, а вся программа графических процессоров закрыта.

В интервью также прозвучала критика в отношении приобретения Intel нескольких компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Гелсингер уверен, что всего этого можно было бы избежать, если бы компания продолжила разработку Larrabee. Он не назвал конкретных компаний, но, вероятно, имеет в виду приобретение Nervana в 2016 году, которое впоследствии было аннулировано, а также покупку DeepLabs за 500 миллионов долларов в 2014 году. По словам гендиректора, у Intel были и успешные сделки, такие как приобретение Habana Labs за 2 миллиарда долларов в 2019 году. Эта компания остаётся активной и предоставляет продукты, такие как Gaudi, которые лежат в основе текущей стратегии компании в области искусственного интеллекта. Также Intel потратила 650 миллионов долларов на приобретение компании Granulate в 2022 году, и пока рано судить, является ли это успешной сделкой.

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В интервью Digit, Гелсингер также рассказал о планах усиления присутствия в качестве производителя чипов. Глава Intel не раскрыл деталей подобных планов, но анонс дорожной карты на ближайшие несколько лет позволяет сделать вывод, что инженеры компании готовы к большому прорыву, выпустив чип по 2-нм нормам. Гелсингер продолжает придавать большое значение литейному производству, а компания намерена открыть двери для компаний, которые хотят производить высокопроизводительные чипы на базе передовых технологий Intel. Это напоминает бизнес-модель компаний TSMC и Samsung, которые уже обошли американцев по доле на рынке контрактного производства. Ранее Intel сохраняла передовые узлы производства для использования в своих собственных чипах, но сейчас требуется иной подход, о чём открыто говорит Гелсингер. Что удивительно, эксперты видят неудачи Intel в немного другом свете. Например, указывается на длительное топтание на месте и недооценку конкурентов, когда много лет подряд компания отказывалась уходить с 14-нм технологического процесса. Гелсингер предпочитает обходить острые углы и отмечает, что не стоит недооценивать новые тенденции рынка. По его словам, Intel сможет адаптироваться и остаться в игре.