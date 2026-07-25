Смартфон работал под управлением Android 16.

Компания Samsung работает над своим новым смартфоном Galaxy F70 Pro, который ранее был замечен в базе данных GSMA, а сейчас появляется в бенчмарке Geekbench, раскрывая ряд своих характеристик, пишет издание GSMArena.

Samsung Galaxy F70e 5G. Источник фото: GSMArena

На сайте Geekbench смартфон Samsung Galaxy F70 Pro указан с модельным номером SM-E476B и чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, оснащённым двумя четырёхъядерными кластерами, один из которых достигает тактовой частоты 2.4 ГГц, а другой — 1,8 ГГц. Также представленный экземпляр был снабжён 8 ГБ оперативной памяти, хотя могут быть и другие модификации. Смартфон работал под управлением Android 16.

Источник фото: GSMArena/Geekbench

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В одноядерном тесте новинка набрала 998 баллов, а в многоядерном получила 3090 очков, что соответствует результатам ряда других моделей, оснащённых данным чипсетом. В настоящее время производитель не делится информацией, раскрывающей характеристики Galaxy F70 Pro, поэтому пока остаётся полагаться только на утечки.