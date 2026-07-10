Покупатель сможет выбрать из нескольких модификаций.

Производитель Asus презентовал свои новые настольные ПК V500 Mini Tower, оснащённые мобильными процессорами AMD серии Ryzen 200, пишет издание VideoCardz. Наиболее доступная по цене модификация Asus V500 Mini Tower оснащается процессором AMD Ryzen 5 220, 16 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 на 512 ГБ, работает под управлением Windows 11 Home и предлагается за 599 евро.

Источник фото: VideoCardz/Asus

Также существует две конфигурации с процессором AMD Ryzen 7 260, оценённые в 649 и 719 евро, которые в продажу поступят чуть позже. Кроме того, производитель указывает наличие дискретной видеокарты GeForce RTX 5060, хотя не поясняет, какая именно версия V500 Mini Tower её получит.

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ПК поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, обладая двумя слотами SO-DIMM, имеет два разъёма для накопителей формата M.2 2280, один порт SATA и разъём PCIe 4.0 x16. Новинка имеет поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, снабжена гигабитным Ethernet, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C и несколькими портами USB Type-A.

Источник фото: VideoCardz/Asus

На официальной странице товара указано, что новинка оснащается блоком питания мощностью 180 Вт с сертификатом 80 PLUS Bronze, хотя для версии с RTX 5060, судя по всему, понадобится БП помощнее.

Процессор Ryzen 5 220 представляет собой бюджетную модель с двумя ядрами Zen 4, четырьмя ядрами Zen 4c, поддержкой 12 потоков, встроенной графикой Radeon 740M с четырьмя вычислительными блоками и базовым TDP, составляющим 28 Вт. Модель Ryzen 7 260 имеет восемь ядер Zen 4 с частотой до 5,1 ГГц в режиме Boost, интегрированную графику Radeon 780M, NPU производительностью 16 TOPS и TDP 45 Вт.

В настоящее время производитель не делится информацией о полных технических характеристиках и старте продаж V500 Mini Tower.