Тестовый ПК оснастили процессором Ryzen 5 5600X.

Чуть ранее компания AMD объявила о доступности технологии масштабирования FSR 4.1 для видеокарт серии Radeon RX 7000 на базе архитектуры RDNA 3, тогда как обладателям видеоадаптеров на основе RDNA 2 придётся подождать несколько месяцев. К счастью, геймерам доступна неофициальная возможность включения FSR 4.1.1 даже на более старых видеокартах, что и продемонстрировал эксперт YouTube-канала NJ Tech.

Источник фото: AMD

Для своих тестов он использовал Linux-дистрибутив CachyOS и утилиту OptiScaler, сравнив версии FSR 4.1.1 и 4.0.2 в режиме Performance. Тестовая сборка, оснащённая процессором AMD Ryzen 5 5600X, видеокартой Radeon RX 6700 XT и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, в разрешении 1440p обеспечила следующие показатели частоты кадров:

Cyberpunk 2077 (настройки High/Ultra, высокая плотность толпы): FSR 4.0.2 – 86 fps, FSR 4.1.1 – 89 fps

Alan Wake 2 (высокие настройки): FSR 4.0.2 – 56 fps, FSR 4.1.1 – 58 fps

Black Myth: Wukong (очень высокие настройки): FSR 4.0.2 – 51 fps, FSR 4.1.1 – 53 fps

Crimson Desert (пресет Cinematic): FSR 4.0.2 – 52 fps, FSR 4.1.1 – 54 fps

Death Stranding 2: On the Beach (очень высокие настройки): FSR 4.0.2 – 68 fps, FSR 4.1.1 – 71 fps

Gothic 1 Remake (очень высокие настройки): FSR 4.0.2 – 64 fps, FSR 4.1.1 – 67 fps

Horizon Zero Dawn Remastered (очень высокие настройки): FSR 4.0.2 – 74 fps, FSR 4.1.1 – 77 fps

The Last of Us Part II Remastered (очень высокие настройки): FSR 4.0.2 – 63 fps, FSR 4.1.1 – 66 fps

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Источник фото: NJ Tech/YouTube

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Результаты тестов показывают, что в выбранных экспертом играх FSR 4.1.1 обеспечивает более высокие показатели fps на RX 6700 XT по сравнению с FSR 4.0.2 (на 3-5 %).

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Кроме того, ряд геймеров отметил лучшее качество изображения и снижение задержки при использовании более новой версии технологии масштабирования, хотя некоторым не понравилась чрезмерная резкость в ряде игровых сцен.

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