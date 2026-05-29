Новинка оснащается видеокартой RTX 5070 Ti.

Компания Acer презентовала не только свой флагманский игровой ноутбук Predator Helios 18 AI, но и Nitro 16, который стал первой моделью производителя, оснащённой процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D, пишет сайт VideoCardz. Новинка имеет 16-дюймовую панель с разрешением 2560x1600 точек, соотношением сторон 16:10, частотой обновления до 240 Гц, временем отклика 3 мс, охватом цветового пространства DCI-P3 на 100 % и поддержкой Nvidia G-Sync.

Помимо варианта с Ryzen 9 9955HX3D доступна и версия с Ryzen 9 9955HX. Видеосистема ноутбука представлена мобильной GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7. Новинка поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 2 ТБ хранилища, обладая двумя слотами PCIe Gen4 NVMe.

В список доступных портов входят USB4 Type-C, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen2 Type-A и 3.5-мм аудиоразъём. Также новинка снабжена модулями Intel Killer Ethernet E3100G, Wi-Fi 6E RZ616:E и Bluetooth 5.3, двумя динамиками с поддержкой DTS:X Ultra, веб-камерой Full HD с ИК-подсветкой и батареей ёмкостью 92 Вт·ч. Вес устройства составляет 2,5 кг. Появление Acer Nitro 16 в продаже ожидается в августе текущего года.