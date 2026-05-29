Контроллер Silicon Motion SM2524XT для SSD массового сегмента обеспечивает скорость до 14 ГБ/c
Новинка имеет ряд преимуществ по сравнению с предшественником.
Твердотельные накопители высокого класса оснащаются восьмиканальными контроллерами, обеспечивающими пиковую скорость чтения до 14 ГБ/с, тогда как более простые модели SSD обычно снабжаются чипами с количеством каналов не более четырёх и ограничением скорости до 11 ГБ/с, но появление новых типов 3D NAND с более скоростным интерфейсом позволяет повысить этот предел, для чего и был выпущен контроллер SM2524XT от Silicon Motion, пишет издание Tom's Hardware.

Четырёхканальный контроллер Silicon Motion SM2524XT, производящийся по 6-нм техпроцессу TSMC, поддерживает скорость передачи данных до 4800 МТ/с, хост-интерфейс PCIe 5.0 x4, обеспечивает скорость последовательного чтения до 14 ГБ/с и 2,5 млн IOPS при случайном доступе, соответствует спецификации NVM 2.0 и не использует DRAM, имеет поддержку новейших типов 3D TLC и 3D QLC NAND. Для борьбы с ошибками применяется технология NANDXtend LDPC ECC от SMI.

Отмечается, что производительность новинки при случайных операциях по сравнению с предшественником повысилась на 25 %. Также была снижена задержка и улучшена скорость отклика во время фрагментированных операций чтения/записи, характерных для KV-кэша и задач с использованием ИИ, что было достигнуто за счёт применения ряда технологий, в том числе Separated Command Address для возможности одновременной обработки двух потоков. Больше информации следует ждать на выставке Computex 2026 через несколько дней.

Источник: tomshardware.com
