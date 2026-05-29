Acer анонсирует игровой ноутбук Predator Helios 18 AI с Core Ultra 9 290HX Plus и RTX 5090
Новинка снабжается до 256 ГБ ОЗУ DDR5.
Производитель Acer презентует свой новый игровой ноутбук Predator Helios 18 AI с мощным процессором и видеокартой, пишет издание VideoCardz. Новинка снабжается 18-дюймовой панелью с технологией Mini-LED, разрешением 3840x2400 точек, двумя режимами работы (4K/120 Гц и FHD/240 Гц), соотношением сторон 16:10, яркостью 1000 нит (в режиме HDR), Delta E<2, охватом цветового пространства DCI-P3 на 100 %, поддержкой Nvidia Advanced Optimus и G-Sync.

Источник фото: VideoCardz/Acer

Игровой ноутбук Acer Predator Helios 18 AI оснащён процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR7, до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 6 ТБ общего объёма хранилища. Новинка имеет три слота для твердотельных накопителей PCIe Gen5 NVMe, разъёмы USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1, два порта Thunderbolt 5 Type-C, модули Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x, Intel Killer Ethernet E5000B и Bluetooth 5.4.

Источник фото: VideoCardz/Acer

Кроме того, ноутбук снабжён аудиосистемой с 6 динамиками, веб-камерой Full HD с ИК-подсветкой и аккумуляторной батареей на 99 Вт·ч. Для охлаждения устройства используется два вентилятора Predator AeroBlade 3D шестого поколения, тепловые трубки Vector и термопаста из жидкого металла. Стоимость игрового ноутбука пока не раскрыта.

#predator helios 18 ai
Источник: videocardz.com
