Сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 3060 8 ГБ протестирована в популярных играх
Тестовый ПК был снабжён 16 ГБ ОЗУ DDR4.

В связи с неблагоприятной ситуацией на компьютерном рынке интерес ряда геймеров и энтузиастов к сборкам прошлых поколений только растёт — в частности, в свежем видеоролике YouTube-канала ZTT Extras был протестирован ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5500, видеокартой GeForce RTX 3060 8 ГБ и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4.

Источник фото: ZTT Extras/YouTube

В разрешении 1080p сборка с указанными характеристиками обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

  • ARC Raiders (средние настройки) – 96 fps/60 fps
  • Battlefield 6 (низкие настройки) – 86 fps/62 fps
  • Marvel Rivals (низкие настройки) – 98 fps/55 fps
  • Resident Evil Requiem (пресет Normal) – 70 fps/52 fps
  • Deadlock (средние настройки) – 130 fps/64 fps
  • Call of Duty: Black Ops 7 (пресет Basic) – 101 fps/67 fps
  • Black Myth: Wukong (средние настройки) – 74 fps/58 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки) – 68 fps/52 fps
  • Helldivers 2 (средние настройки) – 71 fps/65 fps
  • Counter-Strike 2 – 198 fps/67 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки) – 119 fps/83 fps
  • Apex Legends (высокие настройки) – 132 fps/96 fps
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege (низкие настройки) – 68 fps/18 fps
  • The Finals (средние настройки) – 116 fps/66 fps
  • Fortnite – 146 fps/50 fps
  • Rust (низкие настройки) – 76 fps/35 fps
  • ARK: Survival Evolved (высокие настройки) – 71 fps/53 fps
  • Hogwarts Legacy (низкие настройки) – 84 fps/54 fps
  • Baldur's Gate 3 (высокие настройки) – 72 fps/36 fps
  • Monster Hunter Wilds (высокие настройки) – 60 fps/39 fps

Результаты тестов показали, что сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 3060 8 ГБ поддерживает высокие показатели частоты кадров в популярных играх, хотя в ряде из них приходится понижать настройки графики, чтобы избежать просадок fps.

#geforce rtx 3060 #ryzen 5 5500
Источник: youtube.com
