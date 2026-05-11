В связи с неблагоприятной ситуацией на компьютерном рынке интерес ряда геймеров и энтузиастов к сборкам прошлых поколений только растёт — в частности, в свежем видеоролике YouTube-канала ZTT Extras был протестирован ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5500, видеокартой GeForce RTX 3060 8 ГБ и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4.
В разрешении 1080p сборка с указанными характеристиками обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- ARC Raiders (средние настройки) – 96 fps/60 fps
- Battlefield 6 (низкие настройки) – 86 fps/62 fps
- Marvel Rivals (низкие настройки) – 98 fps/55 fps
- Resident Evil Requiem (пресет Normal) – 70 fps/52 fps
- Deadlock (средние настройки) – 130 fps/64 fps
- Call of Duty: Black Ops 7 (пресет Basic) – 101 fps/67 fps
- Black Myth: Wukong (средние настройки) – 74 fps/58 fps
- Cyberpunk 2077 (высокие настройки) – 68 fps/52 fps
- Helldivers 2 (средние настройки) – 71 fps/65 fps
- Counter-Strike 2 – 198 fps/67 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (очень высокие настройки) – 119 fps/83 fps
- Apex Legends (высокие настройки) – 132 fps/96 fps
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege (низкие настройки) – 68 fps/18 fps
- The Finals (средние настройки) – 116 fps/66 fps
- Fortnite – 146 fps/50 fps
- Rust (низкие настройки) – 76 fps/35 fps
- ARK: Survival Evolved (высокие настройки) – 71 fps/53 fps
- Hogwarts Legacy (низкие настройки) – 84 fps/54 fps
- Baldur's Gate 3 (высокие настройки) – 72 fps/36 fps
- Monster Hunter Wilds (высокие настройки) – 60 fps/39 fps
Результаты тестов показали, что сборка на Ryzen 5 5500 с RTX 3060 8 ГБ поддерживает высокие показатели частоты кадров в популярных играх, хотя в ряде из них приходится понижать настройки графики, чтобы избежать просадок fps.
