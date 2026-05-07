Новинка имеет восемь антенн и восьмиканальный усилитель сигнала.

Компания Xiaomi презентовала свой новый роутер BE7200 Pro с поддержкой стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7, пишет издание NotebookCheck. Новинка с элегантным дизайном основана на чипсете Qualcomm NPro A7, снабжена 1 ГБ оперативной и 512 МБ флеш-памяти.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Роутер обеспечивает скорость передачи данных до 7200 Мбит/с в двух диапазонах и, как сообщается, поддерживает подключение до 600 устройств. Для более надёжного сигнала устройство имеет восемь высокочувствительных антенн, дополненных восьмиканальным усилителем сигнала.

Маршрутизатор поддерживает AI Mesh для расширения зоны покрытия и технологии с использованием искусственного интеллекта, обеспечивающие динамическое распределение полосы пропускания, имеет функции родительского контроля и защиту от взлома. Все Ethernet-порты новинки обеспечивают скорость до 2,5 Гбит/с.

Машинный перевод. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Стоимость роутера Xiaomi BE7200 Pro в китайской рознице составляет 1199 юаней (176 долларов США). Данные о глобальном запуске новинки в настоящее время не раскрываются.