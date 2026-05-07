Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
AMD Ryzen 7 PRO 9755 с 8 ядрами протестирован в бенчмарке PassMark
Процессор был чуть быстрее по сравнению с Ryzen 7 PRO 9745.

Компания AMD готовит новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 PRO 9755, что свидетельствует появление модели в базе данных PassMark, пишет издание VideoCardz. На сайте указывается, что новинка имеет 8 ядер и 16 потоков, а также 8 МБ кэша L2 и 32 МБ кэша L3, что соответствует конфигурации уже вышедшего Ryzen 7 PRO 9745.

Источник фото: VideoCardz

Данных о тактовых частотах новой модели пока не предоставляется, но можно предположить, что они будут чуть выше Ryzen 7 PRO 9745, работающего на частоте до 5,4 ГГц в режиме Turbo. В однопоточном тесте PassMark процессор Ryzen 7 PRO 9755 набрал 4604 балла, что примерно соответствует результату Ryzen 7 PRO 9745, а в многопоточном получил 38 100 баллов, обогнав младшую модель на 3 %.

Источник фото: VideoCardz/PassMark

Ранее в сети Интернет появились данные о моделях Ryzen PRO 9960X3D и PRO 435G, что свидетельствует о подготовке к запуску сразу нескольких новых процессоров AMD.

#amd ryzen 7 pro 9755
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
В России создадут «медиапатрули» и кибердружины для защиты детей от деструктивного контента
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter