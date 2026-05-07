Процессор был чуть быстрее по сравнению с Ryzen 7 PRO 9745.

Компания AMD готовит новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 PRO 9755, что свидетельствует появление модели в базе данных PassMark, пишет издание VideoCardz. На сайте указывается, что новинка имеет 8 ядер и 16 потоков, а также 8 МБ кэша L2 и 32 МБ кэша L3, что соответствует конфигурации уже вышедшего Ryzen 7 PRO 9745.

Данных о тактовых частотах новой модели пока не предоставляется, но можно предположить, что они будут чуть выше Ryzen 7 PRO 9745, работающего на частоте до 5,4 ГГц в режиме Turbo. В однопоточном тесте PassMark процессор Ryzen 7 PRO 9755 набрал 4604 балла, что примерно соответствует результату Ryzen 7 PRO 9745, а в многопоточном получил 38 100 баллов, обогнав младшую модель на 3 %.

Ранее в сети Интернет появились данные о моделях Ryzen PRO 9960X3D и PRO 435G, что свидетельствует о подготовке к запуску сразу нескольких новых процессоров AMD.