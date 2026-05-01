Galaxy S27 Ultra может получить меньше камер по сравнению с предшественником
Информатор раскрыл изменение в серии Galaxy S27.

Компания Samsung работает над изменением дизайна и характеристик блока камер серии Galaxy S27, о чём свидетельствуют недавние утечки и свежее сообщение информатора Ice Universe, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что смартфон Galaxy S27 Ultra будет отличаться от своего предшественника не только изменённым расположением модуля камер, но и лишится одной из них — по данным информатора, новинка утратит телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. В настоящее время точно не известно, будет ли смартфон поставляться только с тремя камерами, или же телеобъектив будет заменён на что-то другое, но предполагаемый рендер указывает на то, что новинка всё же получит тройную камеру.

Предполагаемый рендер Galaxy S27. Источник фото: GSMArena

Отмечается, что Samsung приняла решение отказаться от телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом в связи с его неудовлетворительными характеристиками. Это вовсе не означает, что Galaxy S27 Ultra станет хуже в плане возможностей съёмки, так как производитель, судя по всему, сделает упор на улучшение характеристик оставшихся трёх камер.

#galaxy s27 ultra
Источник: gsmarena.com
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
В Китае установили мобильный ядерный реактор на грузовик
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
Отечественный авиадвигатель ПД-8 успешно прошёл испытания мощным градом
Почти половина малого бизнеса с выручкой до 20 млн рублей в России работает без прибыли
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
