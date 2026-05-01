Информатор раскрыл изменение в серии Galaxy S27.

Компания Samsung работает над изменением дизайна и характеристик блока камер серии Galaxy S27, о чём свидетельствуют недавние утечки и свежее сообщение информатора Ice Universe, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что смартфон Galaxy S27 Ultra будет отличаться от своего предшественника не только изменённым расположением модуля камер, но и лишится одной из них — по данным информатора, новинка утратит телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. В настоящее время точно не известно, будет ли смартфон поставляться только с тремя камерами, или же телеобъектив будет заменён на что-то другое, но предполагаемый рендер указывает на то, что новинка всё же получит тройную камеру.

Предполагаемый рендер Galaxy S27. Источник фото: GSMArena

Отмечается, что Samsung приняла решение отказаться от телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом в связи с его неудовлетворительными характеристиками. Это вовсе не означает, что Galaxy S27 Ultra станет хуже в плане возможностей съёмки, так как производитель, судя по всему, сделает упор на улучшение характеристик оставшихся трёх камер.