Дебют новинки ожидается в мае 2026 года.

Компания Xiaomi готовится к запуску своего нового смартфона Xiaomi 17T, который совсем недавно был протестирован в бенчмарке Geekbench, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание GSMArena.

Xiaomi 15T. Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

В базе данных бенчмарка смартфон Xiaomi 17T, указанный с модельным номером 2602DPT53G, появился с чипсетом MediaTek Dimensity 8500, 12 ГБ оперативной памяти и с предустановленной Android 16. В тесте ИИ образец набрал 1017 баллов в задачах с одинарной точностью и 1329 очков с половинной, а квантованный результат составил 1124 балла.

В более ранних утечках говорилось, что Xiaomi 17T оснастят аккумуляторной батареей ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Ожидается, что новинка дебютирует совместно с моделью Xiaomi 17T Pro в мае текущего года.