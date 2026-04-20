В разрешении 1080p сборка показала неплохие результаты.

Эксперт YouTube-канала ProYamYamPC продолжает тестировать сборки прошлых лет, что особенно полезно в условиях продолжающегося кризиса на рынке компьютерных комплектующих.

В свежем видеоролике был протестирован ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 5600X и видеокартой Radeon RX 5700 XT 8 ГБ, который обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Battlefield 6 (низкие настройки, высокое качество текстур): 1080p – 105 fps/67 fps, 1440p – 77 fps/53 fps

Crimson Desert (средние настройки): 1080p – 51 fps/41 fps, 1440p – 37 fps/33 fps

ARC Raiders (высокие настройки): 1080p – 89 fps/55 fps, 1440p – 64 fps/46 fps

Kingdom Come: Deliverance II (высокие настройки): 1080p – 65 fps/53 fps, 1440p – 45 fps/39 fps

Dying Light: The Beast (средние настройки): 1080p – 65 fps/53 fps, 1440p – 47 fps/23 fps

Cyberpunk 2077 (высокие настройки): 1080p – 76 fps/51 fps, 1440p – 50 fps/34 fps

Fortnite (низкие настройки): 1080p – 307 fps/128 fps, 1440p – 218 fps/172 fps

Counter-Strike 2 (средние настройки): 1080p – 272 fps/115 fps, 1440p – 197 fps/99 fps

Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (средние настройки, разрешение рендеринга 100 %): 1080p – 186 fps/147 fps, 1440p – 126 fps/103 fps

По результатам тестов видно, что сборка с Ryzen 5 5600X и RX 5700 XT 8 ГБ неплохо справляется с современными играми в разрешении 1080p, тогда как в 1440p в ряде случаев возникают проблемы. Недостатком видеоадаптера является отсутствие аппаратной поддержки трассировки лучей, поэтому некоторые игры, включая Indiana Jones and the Great Circle и DOOM: The Dark Ages, в Windows на нём не запустятся, хотя в Linux с этим проблем возникнуть не должно.