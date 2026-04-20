Наибольшее увеличение цены наблюдалось в сегменте продуктов высокого уровня.

Неблагоприятная ситуация на рынке компьютерных комплектующих, судя по всему, продолжается, о чём свидетельствуют данные 3D Center, проливающие свет на стоимость модулей оперативной памяти DDR5 в немецких магазинах, пишет издание Wccftech.

Как следует из свежего отчёта, опубликованного 3D Center, средняя стоимость модулей оперативной памяти DDR5 в Германии продолжила свой рост после падения в прошлом месяце — если в марте 2026 года средняя цена планок ОЗУ DDR5 снизилась до +408 % по сравнению с июлем 2025 года, то в апреле увеличение составило уже 410 %, несмотря на снижение ценников отдельных модулей и комплектов.

Наибольший рост цен в апреле текущего года наблюдался на комплекты 2x24 ГБ DDR5-7200 и 2x48 ГБ DDR5-6400, которые за месяц подорожали на 10 и 16 % соответственно, а больше всего подешевел набор 2x16 ГБ DDR5-7200 — на 13 %.

Отмечается, что аналогичные тенденции можно видеть и на рынке Северной Америки, поэтому в ближайшие несколько месяцев, судя по всему, рост стоимости модулей оперативной памяти продолжится.